Pour son troisième 400m de la saison en salle, Camille Laus a réussi à décrocher sa qualification pour les championnats du monde en salle, ce samedi, à Metz. Dans une série dominée par la Néerlandaise Lieve Klaver (52.49), partie en boulet de canon, la Tournaisienne de 28 ans a réussi, au centième près, le minimum pour les Mondiaux de Belgrade qui auront lieu le mois prochain. La capitaine des Belgian Cheetahs, qui a bien dosé son effort, a pris la deuxième place de la course en 52.90, un chrono qui se situe à 11 centièmes de son record personnel, établi (déjà à Metz) l'an dernier. Notons que Camille Laus a enchaîné, un peu plus tard, avec un 200m bouclé en 24.11 (3e derrière Femke Bol, 23.37, et Ajla del Ponte, 23.68).

Toujours sur 400m, mais chez les hommes, Julien Watrin a signé un chrono de 46.47, à 3 centièmes de son record établi à Louvain-la-Neuve. Passé en 21.36 aux 200m, le Gaumais, longtemps en tête, a été dépassé en toute fin de course par le Néerlandais Liemarvin Bonevacia (46.41).