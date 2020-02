Camille Laus (RCB) effectuait son retour à la compétition à l'occasion des championnats de Belgique en salle, dimanche à Gand. La capitaine des Belgian Cheetahs a décroché le titre sur 400 m en signant un nouveau record personnel (53.11), la deuxième performance belge de l'histoire derrière les 51.62 de Cynthia Bolingo réussis en finale de l'Euro de Glasgow.

"Je suis très étonnée et très contente de ma prestation à Gand, surtout de mon record personnel », a expliqué Camille Laus. "D'autant plus satisfaite que ça ne s'était pas bien passé à l'entraînement pendant toute la semaine. Je savais que je n'étais pas préparée pour l'indoor mais je n'étais pas du tout en confiance avant la course. Je pense être fatiguée des séances d'entraînement et je n'ai pas encore de séance spécifique pour le 400 m. Pour y arriver, j'ai regardé des vidéos de courses de 4 x 400 mètres où je me sentais bien et ça m'a bien aidée. J'ai couru à Gand plus avec le mental qu'avec le physique. Mes 53.11 me font du bien avant la saison en plein air".

Les Belgian Cheetahs devaient participer aux championnats du monde en salle de Nankin, en Chine, qui ont été annulés à cause de l'épidémie du coronavirus. "Nous avons été déçues de l'annulation car nous voulions vraiment y participer avec le relais 4 x 400 mètres pour l'expérience. Nous adorons courir ensemble. Notre prochain relais sera donc aux Jeux Olympiques de Tokyo. Il faudra donc courir très vite en individuel pour se hisser dans le relais national".