Dans le bureau qu’il occupe au rez-de-chaussée du bâtiment qui abrite les deux ailes de la Ligue royale belge d’athlétisme et d’où on peut apercevoir la piste du stade Roi Baudouin, Cédric Van Branteghem sait qu’il n’aura plus une minute à lui jusqu’à vendredi soir. Ainsi va la vie du directeur du Mémorial Van Damme dans la dernière ligne droite avant le grand rendez-vous de la saison en Belgique. Qui, contre vents, Covid et marées, aura bel et bien lieu, certes à huis clos, ce 4 septembre 2020.

"Cette année, c’est plus compliqué encore que les autres années ! lance-t-il, ce lundi après-midi, entre deux coups de téléphone, au moment de nous recevoir. Surtout au niveau des athlètes. Les vols, les visas, les autorisations : c’est beaucoup d’administratif ! On essaie de penser à tout mais on n’est jamais à l’abri d’un imprévu. Un exemple : samedi, deux sprinters sud-africains qui doivent s’aligner sur 200 m, n’ont pas pu embarquer à Pretoria parce que la compagnie aérienne néerlandaise affirmait que la police n’allait pas les laisser atterrir à Amsterdam avant leur transfert vers Bruxelles. Heureusement, nous sommes en contact permanent avec le ministère des Affaires étrangères et la situation a été réglée."