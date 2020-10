Les exploits de Cheptegei et de Gidey sont accueillis avec perplexité dans le contexte actuel.

D’ordinaire, de telles performances sont synonymes de fête, de réjouissances, de grand bonheur partagé, si pas par des millions de personnes, à tout le moins par les passionnés. Ce mercredi soir, à l’issue du meeting de Valence, baptisé « World Record Day » par la société de management Global Sports Communication et parfaitement « marketé », c’est sans grande émotion que les fans purs et durs ont assisté au 5000m remporté par l’Ethiopienne Letensebet Gidey et au 10.000m enlevé par l’Ougandais Joshua Keptegei, deux courses diffusées en direct sur internet. Pas de public et donc de clameur, c’est malheureusement devenu une habitude en cette triste année marquée par la pandémie de Covid-19. Mais pas d’enthousiasme à distance pour des performances de tout premier plan quasiment annoncées, c’est le signe que quelque chose ne tourne pas rond au royaume de l’athlétisme mondial.