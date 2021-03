La Belgique vise deux médailles aux championnats d'Europe en salle d'athlétisme de jeudi à dimanche à Torun en Pologne, selon son chef de mission, le Néerlandais Rutger Smith qui sera à la tête de la plus grosse délégation belge à un Euro en salle Trente-deux athlètes étaient conviés sur la piste polonaise. Ils seront finalement 30 après le forfait de Michael Obasuyi (60m haies), blessé aux adducteurs à l'entraînement samedi, et de Renée Eykens, pas remise encore tout à fait d'une appendicite. Nombre d'entre eux ont été repêchés par la fédération belge désireuse d'élargir sa délégation pour permettre aux plus jeunes d'acquérir l'expérience de grands championnats et d'engranger des points pour leur classement mondial.

"Cette sélection est d'abord un beau mélange d'expérience et de talent", a expliqué Rutger Smith à l'agence Belga. "Pour ce qui est des médailles, nous comptons bien sûr sur les athlètes confirmés comme Nafi Thiam, puis dans la foulée Noor Vidts, Isaac Kimeli, Elise Vanderelst, Eliott Crestan et relais 4X400m. Ensuite, il y a une série d'athlètes qui peuvent viser une place en finale au regard de leurs performances en salle cette saison. Avec cette sélection, on vise d'office deux médailles. C'est ce que l'on espère en tous cas. Dans les grands championnats, cela ne se fait pas sur commande. Au niveau international, ce ne serait fou que pour quelques athlètes de passer à côté d'une médaille."

La sélection belge se compose aussi d'une belle brochette de jeunes athlètes qui constituent l'avenir de l'athlétismebelge, même si la passation de pouvoir n'est pas encore pour tout de suite. "Ce qui est certain, c'est qu'il y a du sang frais qui arrive et ça c'est très positif. Ils seront à l'Euro sans pression et auront une belle opportunité de se montrer au grand public. Ils prendront de toute façon de l'expérience. Maintenant, il est certain que nous espérons qu'ils prestent à leur maximum pour prendre un maximum de points pour le classement mondial dans la perspective des Jeux Olympiques."

Dans cette optique, les compétitions en vue de Tokyo ne sont pas légions, ce qui situe l'importance de ce championnat d'Europe. "Torun est d'autant plus important que c'est devenu l'année olympique. C'est un bon test pour les athlètes qui peuvent engranger des points pour leur classement. Raison pour laquelle, nous envoyons une délégation élargie, comme d'autres pays d'ailleurs", a ajouté le mentor néerlandais de la fédération belge.

La Belgique avait ramené deux médailles de l'Euro 2019 à Glasgow, une en or avec les Belgian Tornados sur le 4x400m, et une en argent avec Cynthia Bolingo sur 400m.