Dans la première série, Dylan Borlée, qui a été vice-champion d'Europe à Prague en 2015, a terminé troisième en 46.99, améliorant de 9/100es sa meilleure performance de la saison et réussi le 15e temps sur l'ensemble des neuf séries. Son record personnel est de 46.25. Il a été devancé par le Slovène Luka Janezic (46.73) et l'Italien Vladimir Aceti (46.82).

"Le système de qualification, où seuls les deux premiers se qualifient pour les demi-finales, n'est pas tout à fait équitable. Si vous regardez ma série, c'est sans aucun doute la plus forte. Il y avait trois coureurs de haut niveau dans ma série et c'était un peu trop. Avec mon temps, je serais passé dans une autre série et c'est dommage, surtout à ce niveau. Il va sans dire que j'avais espéré aller en demi-finales, parce que j'ai vraiment un bon chrono dans les jambes", a déclaré Dylan Borlée déçu après coup.

Dylan Borlée a connu un lent départ cette saison. Cependant, ses performances à l'entraînement sont prometteuses et sa forme s'améliore. "Il y a aussi beaucoup de choses positives à retenir, surtout si l'on considère que l'accent est déjà mis sur la saison de plein air. J'ai fait un bon temps, le meilleur jusqu'à présent cette saison. Je me sens bien. Je n'avais pas couru depuis un moment, mais je sens que cela vient. Je dois rester patient et essayer de l'aborder de manière positive. Peut-être que je manque un peu de confiance aussi".

Iguacel, le seul Belge en demi-finales du 400 messieurs: "Je savais que c'était possible"

Iguacel a terminé à la deuxième place de la troisième série, derrière l'Espagnol Oscar Husillos (46,83). Iguacel a amélioré son record personnel de neuf centièmes, en 47.07.

"Les gens qui me connaissent vraiment, le groupe avec lequel je travaille, savent que je suis un peu fou dans ma tête pendant l'entraînement et que je peux courir très vite, même plus vite que maintenant. Je savais donc que c'était possible. Bien sûr, il fallait que cela sorte en course. Aujourd'hui, la course a été propre, sans trop de bagarre, et on voit que beaucoup de choses sont possibles. J'ai suivi Husillos et je verrais où je finirais. Le fait que j'ai amélioré mon record personnel est très bon et le fait que j'ai atteint les demi-finales est encore mieux. C'est très bien, parce que je suis venu ici pour courir à fond", a-t-il déclaré, après sa course, dans la zone mixte.

En demi-finale, vendredi soir, Iguacel espère aller un peu plus vite. "Il reste à voir dans quel couloir je serai. Dans une course idéale, j'espère passer sous les 47 secondes. Maintenant, il faut d'abord se rétablir, normalement je peux le faire. Maintenant, il ne s'agit plus que de dérouler, de manger et de se reposer. Dans quelques heures, nous serons de retour ici".

Pour le relais 4x400m de dimanche, la réserve doit être désignée parmi les cinq hommes sélectionnés. Les résultats du 400m individuel pourraient entrer en jeu. "Je suis ici maintenant avec ma course individuelle et ce n'est qu'après que j'aiderai l'équipe autant que possible. Si c'est en tant que coureur, je donnerai tout. S'il s'agit d'être réserve, je transporterai des bouteilles d'eau, pour ainsi dire."

Dans la quatrième série, Alexander Doom a terminé troisième en 47.18, derrière le Suédois Carl Bengtström (46.56) et le Britannique James Williams (46.85). Doom n'a pas pu améliorer son record personnel 47.00 réussi aux championnats de Belgique. "C'est vraiment une place ingrate", a-t-il avoué par la suite. "Mon premier 200m n'était pas bon, mais par la suite j'ai pu dépasser dans le virage. Williams est arrivé un peu trop vite. J'ai essayé de le suivre, mais il était juste trop loin. Dans l'ensemble, ce n'est pas si mal, mais je pense que cela aurait pu être mieux".

Doom espère également une place dans le 4x400m de dimanche. "De mon propre chef, je ne suis pas sûr que les résultats d'aujourd'hui auront beaucoup d'importance pour les places chez les Tornados. Je pense qu'aujourd'hui, il s'agissait de montrer où nous en sommes. Je pense que Jacques Borlée aura probablement déjà un peu fait son choix".