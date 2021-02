La championne olympique a dévoilé son programme de compétitions et ne décidera qu’à l'issue de celles-ci.

Nafi Thiam a décidé de se donner le temps avant de trancher la question de sa participation aux championnats d’Europe en salle. Invitée à la compétition en Pologne, la championne olympique de l’heptathon veut d’abord voir où elle en est exactement au plan technique. "Physiquement, je sais que je suis bien mais cela n’a pas d’intérêt d’aller aux championnats d’Europe si je sens que je ne suis pas à niveau techniquement. Je veux d’abord disputer l’une ou l’autre compétition avant d’en discuter avec mon entraîneur", a-t-elle expliqué ce lundi soir lors d’une conférence de presse virtuelle.

Nafi Thiam a dévoilé son programme de compétition : "Je débuterai ma saison par le 60m haies, série et finale, ce samedi lors du micromeeting de Gand. Ensuite je ferai la hauteur en France, à Val de Reuil (le 14 février) et je terminerai par la longueur aux championnats de Belgique si ceux-ci ont lieu (le 20 février). Dans le cas contraire, je solliciterai les organisateurs des championnats de France où j’espère être acceptée..."

Quoi qu’il en soit, Euro ou non, Nafi Thiam a souligné que les Jeux olympiques de Tokyo, qu’elle imagine sans la présence de spectateurs, constituent l’absolue priorité. "Je pars du principe qu’ils auront lieu, les informations que l’on reçoit du comité olympique belge vont dans ce sens. Et pour ce qui est de la vaccination, eh bien, j’attends mon tour ! Mais je ne me vois pas aller au Japon sans être vaccinée."