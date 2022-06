Ce National n’avait pas lieu au Stade Roi Baudouin, dont la piste est en réfection en vue du Mémorial Van Damme (2 septembre !), mais à Gentbrugge. Et les sprinters ne se sont pas plaints du déménagement. Située au milieu d’un quartier, la piste du RC Gent est certes à découvert et le vent y souffle assez fort. Mais, contrairement à Bruxelles ou à Liège, il y est possible de courir les distances de sprint dans la ligne opposée avec le vent dans le dos ! Ce n’est donc pas un hasard si, sur 100 m, tant Kobe Vleminckx que Rani Rosius y ont amélioré leur record personnel en décrochant leur titre national.

Avec +1,7 m/s, le premier est passé de 10.34 à 10.25. Avec 1,3 m/s, la seconde est descendue de 11.33 (en séries…) à 11.28, à quatre centièmes du minimum pour l’Euro.

"Je suis très heureuse de mes chronos actuels et la saison est encore longue. Pas plus tard que mercredi, à Liège, et samedi, à Heusden, j’aurai encore l’occasion de réussir mieux."

Lors de cette finale, on a découvert Delphine Nkansa, deuxième en 11.42. Née en Belgique, celle-ci a vécu jusqu’à l’âge de 17 ans au Portugal avant de déménager à Paris pour ses études.

"C’était cool de revenir dans mon pays à l’occasion de ces championnats. J’espère qu’il y aura une suite car j’aimerais bien intégrer le 4x100 m belge. Mais, là, je dois rentrer à Paris car j’ai un examen ce lundi !"

Avec des références à 11.37 sur 100 m et 23.36 sur 200 m, Delphine serait un bel atout en plus pour le relais…