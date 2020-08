Laus a réalisé le temps le plus rapide des concurrentes en 53.46 secondes, mais est restée bien au-dessus de son meilleur temps de la saison (52.55). "J'étais trop détendue dans la première moitié de la course", a-t-elle déclaré après coup. "Je dois être plus agressive. Il me manquait aussi l'envie nécessaire pour tout donner. Ce sera mieux lors de la finale de dimanche. Le but est alors de prendre le titre et de titiller sérieusement mon meilleur chrono de la saison". Le record personnel de Laus est de 51.49 depuis 2018.

Van Puyvelde n'a fait son retour que récemment, après presque deux ans de blessure. Elle a signé un modeste 55.19, soit presque trois secondes de plus que son record personnel de 52.25. C'était seulement le sixième chrono de la journée, mais la Belgian Cheetah n'était pas mécontente. "L'objectif pour aujourd'hui était juste de courir détendue et de me hisser en finale, et j'ai réussi", a-t-il déclaré après la course. "A la fin, j'ai pu accélérer un peu, ça m'a donné un bon sentiment. En finale, je veux aller plus vite, mais même dans ce cas, le chrono reste accessoire. Ma seule ambition est de prendre la bonne direction en vue de l'année prochaine".

Sur le 110 mètres haies, Michael Obasuyi a réalisé le meilleur temps des séries en 13.82 secondes, soit 11/100es au-dessus de son meilleur résultat de la saison. Le décathlonien Thomas Van der Plaetsen a terminé en 14.44. Chez les dames, Anne Zagré a été la plus rapide sur le 100m haies en 13.33, à 7/100es de son meilleur chrono de l'année.