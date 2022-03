Vainqueur ce dimanche du cross de Bruxelles, Michael Somers a fait coup double en remportant son premier titre de champion de Belgique de cross-country (il succède à John Heymans) et le classement final de la CrossCup 2021-2022. L'athlète de 27 ans affilié à l'AC Lyra, déjà vainqueur à Mol, Roulers et Diest, a fini par prendre le meilleur sur Soufiane Bouchikhi (qui termine 2e à 5 secondes), après avoir pris les devants à un peu plus d’un tour de la fin pour finalement s’imposer en solo au bout des 10.000m (30:13). Dorian Boulvin (30:35), en pleine préparation du marathon de Rotterdam, a, quant à lui, pris une très jolie troisième place.

"Soufiane a rendu la course très difficile et j'avais besoin de super-jambes pour m'imposer aujourd'hui. Heureusement elles étaient là !" souligne le vainqueur, encouragé par de nombreux supporters et qui disputera dans deux semaines les championnats du monde en salle à Belgrade sur 3.000m.

"J’avais l’ambition de gagner aujourd’hui, c’est pour cela que je suis parti après un tour et demi. Il m’a manqué peut-être un peu de spécifique de cross pour lâcher Somers", explique Soufiane Bouchikhi. "J’ai senti qu’il ne m’a pas manqué grand-chose dans les premiers tours mais avec le vent, ce n’était pas évident."

On notera encore la cinquième place de Clément Deflandre dans cette course tandis que son équipier de Herve Arnaud Collard, septième, a remporté le titre national en espoirs.

Mieke Gorissen n’a, elle, guère laissé de place au suspense lors de la course féminine chez les seniors. La marathonienne olympique, déjà sacrée championne de Belgique l’an dernier, a devancé très largement Lisa Rooms (à 20 secondes) et Eline Dalemans (à 24 secondes), remportant ainsi le classement final de la CrossCup pour la première fois de sa carrière.

"J’étais stressée, comme à mon habitude, au départ de ce cross mais j’ai réussi à me concentrer sur ma course et à ne pas me préoccuper de mes concurrentes. Je n’ai pas cherché à accélérer particulièrement, j’ai juste suivi mon propre tempo, puis je n’ai plus entendu plus les gens encourager Lisa, mais juste moi, donc je suppose qu’elle a décroché progressivement. Les conditions me convenaient aussi beaucoup mieux : à Hannut, je ne voyais même plus la couleur de mes chaussures ! Heureusement le temps était sec ce dimanche après-midi et le parcours, très bon. J’étais dans un bon jour !"

Lisa Rooms, qui était encore en mesure de remporter la victoire finale en CrossCup si elle avait devancé Mieke Gorissen, reconnaissait la supériorité de la Limbourgeoise. "Deuxième, c’est le meilleur résultat que je pouvais atteindre aujourd’hui, dit-elle. Le tempo était très élevé dès le premier tour, j’ai senti très vite que je serais un peu trop courte aujourd’hui."