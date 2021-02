John Heymans est devenu champion de Belgique de cross dimanche au Parc de Laeken à l'issue des 9.000m du parcours. Le Louvaniste s'est montré très autoritaire, vainqueur en 27.15, avec Dieter Kersten. Un groupe de six athlètes s'était rapidement retrouvé en tête. L'attaque de Dieter Kersten à deux tours de la fin aura fait mouche. Seul John Heymans, 22 ans, a réussi à le suivre et s'est montré le plus puissant en fin de course s'imposant au sprint pour décrocher son premier titre. Le Brabançon va disputer l'Euro à Torun en salle sur 3.000m, distance sur laquelle il est aussi champion de Belgique. Dieter Kersten, déjà deuxième l'an dernier, et qui s'entraîne pour le marathon, est à nouveau vice-champion de Belgique. Lander Tijtgat, 37 ans, 4e l'an dernier, complète le podium devant Lahsene Bouchiki, 4e, et Arnaud Dely, 5e.

Chez les dames, Mieke Gorissen, 38 ans, est devenue championne de Belgique pour la première fois ajoutant un titre national à son palmarès après celui décroché en octobre dernier sur le 10 kilomètres sur route et celui sur le semi-marathon en 2019. Elle l'a emporté en solo en 20.55, avec une large avance sur Eline Dalemans. Les deux athlètes étaient partie en tête dès les premiers hectomètres. Dalemans a cependant été rattrapée à l'entame du dernier des six tours, pour un total de 6.000m, par Hanna Vandenbussche, lauréate en 2019.

Ruben Querinjean remporte le cross court

Du côté du cross court, sur 2.000m, la Limbourgeoise Lotte Scheldeman, 23 ans, 2e l'an dernier, est championne de Belgique devant la Gaumaise Juliette Thomas, 20 ans. La Bertrigeoise Lucie Grandjean, 17 ans, 3e, complète le podium. Sacrée l'an dernier, Jenna Wyns a du se contenter de la 8e place.

Chez les messieurs, sur 2.500m, Ruben Querinjean, 19 ans, de Malmedy, a surpris tout le monde, à commencer par Thomas Vanoppen, 2e et Simon Debognies, 3e. Le champion sortant, Robin Hendrix, était absent, se préparant pour l'Euro de Torun lui aussi.

Les athlètes n'ont eu aucune compétition pour préparer ces championnats de Belgique. Cette manche bruxelloise pourrait d'ailleurs être la seule de la CrossCup cette saison. Seule l'épreuve de Roulers, le 21 mars, pourrait encore se dérouler suivant l'évolution de la crise sanitaire.