Plus de trois mois après la course, les résultats du championnat de Belgique masculin de cross couru le 1er mars à Bruxelles sont enfin définitifs. La commission de discipline de la fédération belge l'athlétisme (Belgian Athletics) a déclaré mardi non fondée la plainte qu'avait déposée Soufiane Bouchikhi à l'encontre d'Isaac Kimeli.

Dans les derniers hectomètres de la course, remportée par Soufiane Bouchikhi, Kimeli a volontairement laissé la deuxième place à Dieter Kersten avec qui il partage le même entraîneur Tim Moriau. Ce geste n'a pas seulement eu des conséquences sur le résultat du National, mais aussi et surtout sur le classement final de la CrossCup. Grâce à sa 2e place, Kersten a remporté le trophée de régularité aux dépens de Bouchikhi.

L'athlète du RFC Liégeois avait vu dans la manoeuvre de Kimeli un comportement antisportif et même une violation des règlements visant à empêcher d'influencer le résultat. Bouchikhi a déposé une plainte, l'affaire est passée devant la commission de discipline.

Les trois juges n'ont vu aucun grief dans l'action de Kimeli et ont unanimement déclaré la plainte non fondée. Le résultat est donc maintenu. Bouchikhi est champion de Belgique et Kersten, 2e, est le vainqueur final de la CrossCup 2019-2020.

.