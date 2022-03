Michael Obasuyi s'est qualifié pour les demi-finales du 60m haies des championnats du monde en salle, dimanche, à Belgrade. Obasuyi, 21 ans, s'est classé deuxième de sa série, la sixième, en 7.66, à 3 centièmes de son record personnel, s'assurant une qualification directe pour les demi-finales. Seul le Français Wilhem Belocian (7.55) l'a devancé dans cette série. Obasuyi réalise le 14e temps total des séries. L'Américain Grant Holloway (7.40) s'est montré le plus rapide de l'ensemble des engagés.

Les trois premiers de chacune des six séries et les six chronos restants les plus rapides avancent en demi-finales, programmées à 17h05. La finale se disputera à 19h25.