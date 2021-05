Les championnats francophones d'athlétisme LBFA, qui se sont déroulés samedi à Mouscron, ont permis à Thomas Carmoy (CRAC), médaillé de bronze du saut en hauteur à l'Euro en salle cet hiver à Torun (2,26m), de conquérir le titre francophone avec un bond de 2,20m. Il a ainsi réalisé le minimum qualificatif pour les championnats d'Europe Espoirs (U23) de Bergen, du 8 au 11 juillet, en Norvège. L'athlète carolo, qui détient le record de Belgique U23 avec 2,27m, depuis 2020, et qui a bondi à 2,28m l'hiver dernier en salle, a franchi à Mouscron une barre à 2,20m à son 3e essai avant d'échouer à 2,23m.

"Je suis satisfait de mon concours qui était mon premier de la saison", a expliqué Thomas Carmoy. "Je voulais atteindre les 2m20, ce que j'ai réussi à faire avec, au passage, la qualification pour l'Euro U23 (minimum requis: 2,17m) à mon 2e essai. Ce meeting était aussi intéressant pour mes points pour le ranking mondial en vue des JO. J'ai changé de marque de pointes, je savais que la surface synthétique Mondo, celle de Mouscron, peut être assez glissante. Et donc, confirmer mon travail à l'entraînement avec 2,20m est un bon résultat. Le minimum olympique est haut à 2,33m. Mais j'ai encore beaucoup de compétitions à venir. J'ai commencé à Mouscron, car je me devais d'être là en tant qu'athlète francophone. Je disputerai le meeting de Rehlingen dimanche prochain, je sauterai ensuite à Hengelo (P-B), j'ai un meeting prévu en République tchèque avant les championnats d'Europe par équipes avec la Belgique en Roumanie. Le tout avant l'Euro U23 et, le rêve, si possible les JO de Tokyo. Tout est mis en place pour fixer mon ranking, mais je ne refuserai bien sûr pas la performance."

Eliott Crestan (SMAC) a, lui, conquis le titre francophone sur 400 m, distance qu'il entend mettre à profit dans le cadre de sa préparation sur 800 m en vue du championnat d'Europe Espoirs (U23) qu'il disputera en juillet à Bergen, en Norvège. L'athlète du SMAC avait réalisé le minimum qualificatif (1:46.97, min. 1:47.76) le 8 mai au micro-meeting de Lierre. Il s'est imposé sur 400 m aux championnats LBFA samedi à Mouscron en 48.13. "Mon objectif, en participant au championnat LBFA sur 400 mètres était de travailler ma vitesse pour le 800 m", a indiqué Eliott Crestan. "Il est vrai que j'ai envie, plus tard, de passer sous les 47 secondes. Pour le moment, je me concentre sur le 800 m et j'utilise le 400 pour la vitesse. J'ai couru à Mouscron pour préparer le 800 m de Rehlingen dans une semaine. Je disputerai également le Meeting d'Hengelo sur 800 m, le but étant de signer un très bon temps avant l'Euro Espoirs."