La LRBA a communiqué ce mercredi la composition des trois relais 4x400m (hommes, femmes et mixte) qui se produiront à Chorzow, en Pologne, dans le cadre des World Relays les 1er et 2 mai prochains. Chez les Belgian Tornados, Christian Iguacel, qui était déjà du voyage à l’Euro indoor (il y fut demi-finaliste sur 400m), prend la place de Julien Watrin aux côtés des trois frères Borlée, de Jonathan Sacoor et de Robin Vanderbemden.

Chez les Belgian Cheetahs, Hanne Claes, déjà absente à Torun, n’est pas encore suffisamment rétablie et cède sa place à Hanne Maudens aux côtés de Cynthia Bolingo, Camille Laus, Imke Vervaet, Paulien Couckuyt et Margo Van Puyvelde.

Pour la composition du relais 4x400m mixte, Vervaet, Couyckuyt, Vanderbemden et Iguacel n’entreront pas en ligne de compte, au contraire des autres athlètes.

Les sélections sont à retrouver ici.