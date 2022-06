L’an dernier, le meeting de Montreuil avait particulièrement souri à Cynthia Bolingo, qui y avait signé un nouveau record de Belgique sur 400 m. Ce jeudi, ce fut au tour d’Isaac Kimeli de profiter d’une très bonne course et de conditions météorologiques optimales afin de réussir une énorme performance sur 5 000 m. Le Hallois a, en effet, terminé deuxième de la course en... 13:04.72 derrière le Kenyan Cornelius Kemboi (13:04.31).

Soit un record personnel pulvérisé de plus de 8 secondes (on se souvient qu’il avait signé 13:13.02 lors de l’édition 2019 du Mémorial Van Damme) et un double minimum pour les championnats du monde (limite fixée à 13:13.50) et pour les championnats d’Europe (13:24.00), deux rendez-vous pour lesquels le Brabançon était déjà qualifié sur 10 000 m. Grâce à cette performance, la 12e de l’année au niveau mondial, Isaac Kimeli devient aussi le 3e Belge de l’Histoire sur la distance derrière Mohamed Mourhit (12.49.71) et Monder Rizki (13:04.06). Pas mal pour un athlète qui avait perdu son contrat d’athlète professionnel en Flandre dans la foulée de Jeux olympiques certes décevants !

On notera que dans cette même course il n’y a pas eu de nouveau temps de qualification pour les partenaires d’entraînement d’Isaac Kimeli que sont Robin Hendrix (9e en 13:32.55) et Simon Debognies (11e en 13:44.40).

Tarik Moukrime proche du minimum européen

Sur 1 500 m, Tarik Moukrime a, pour sa part, signé un remarquable retour au premier plan qui s’est concrétisé par une deuxième place derrière le Français Azeddine Habz (3:36.27) et surtout le deuxième chrono de la carrière du Verviétois (3:36.95), le plus rapide depuis son record établi en 2014 à Heusden (3:35.96). L’ancien finaliste des championnats d’Europe, qui a remporté son combat contre le cancer des testicules dont il a souffert alors qu’il était au sommet, est passé bien près d’une qualification pour Munich (minimum : 3:36.00) ce jeudi. Souhaitons-lui que ce ne soit que partie remise...

Autre Belge engagé dans ce 1 500 m, Ismaël Debjani n’a jamais été dans le coup, terminant en roue libre en 3:51.06. On reverra le Carolo en action dès ce dimanche lors du meeting Diamond League de Rabat.