Claire Orcel disputera la finale du saut en hauteur des championnats du monde d'athlétisme de Doha.

A l'issue des qualifications qui réunissaient trente concurrentes lors de cette première journée de compétition, notre représentante a terminé son concours à 1m92. Elle termine au 11e rang et participera lundi (19h30) au concours pour le titre mondial. "Je suis trop contente", rayonnait la grande Bruxelloise. "J'aurais aimé passer 1m94 (la limite de qualification), mais je préfère réussir cette barre en finale." La limite de qualification était située à la hauteur du record personnel d'Orcel réalisé le 28 juillet à Saint-Etienne.

Passé l'exaltation de la première réaction, Claire Orcel a reconnu ensuite : "Je suis allée très loin aujourd'hui pour y arriver. Je suis très fatiguée. Je n'ai jamais enchaîné deux concours aussi proches. Il va falloir récupérer. En finale, j'espère juste ne pas terminer dernière", a joute-t-elle avec son grand sourire.

"Je savais que pour me qualifier il fallait franchir 1m92 au premier essai. A ce moment-là j'étais 5e, j'avais de la marge. Mais quand j'ai vu les filles passer 1m94 les unes après les autres, je n'étais plus rassurée. C'est qu'il y a du niveau ici."

Claire Orcel a ensuite évoqué l'avant-compétition. "J'avais rêvé cette nuit de cette qualification, je me voyais passer 1m94. Ce matin j'étais stressée et puis nous avons dû venir en taxi, le bus était complet et on dû marcher pas mal dans la chaleur ensuite. Je suis arrivée en râlant, mais dans le stade plus de souci."

La grande (elle mesure 1m91) et très enjouée athlète de La Forestoise découvre à 21 ans les championnats du monde seniors, ses quatrièmes grands championnats de la saison. "L'année dernière j'avais quitté l'Euro de Berlin sur une civière (blessé au dos, NDLR), là ça change."