L’abandon des charges contre la championne du monde du 400m n’a pas fait que des heureux.

Ce mardi, l’Unité d’intégrité de l’athlétisme (AIU) a officialisé l’abandon des charges (effectif depuis le 14 octobre) pesant sur l’athlète du Bahreïn Salwa Eid Naser, la championne du monde en titre du 400m, qui avait signé une prestation époustouflante à Doha en y signant le 3e chrono de tous les temps (48.14). Seules Marita Koch et Jarmila Kratochvilova avaient fait mieux dans les sinistres années 80…

Une décision qui a suscité diverses réactions et sur laquelle nous revenons en détail ci-dessous. Car, un mois et demi après le retrait de la plainte de l’Agence antidiopage américaine vis-à-vis d’un autre champion du monde, Christian Coleman, cette nouvelle affaire témoigne d’un malaise de plus en plus grand dans le milieu.

Qu’était-il reproché à Naser ?