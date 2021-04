La Ligue royale belge d’athlétisme a confirmé ce vendredi ce que tout le monde pouvait supposer : "Compte tenu des conditions sanitaires et des contraintes qui y sont liées, les intercercles toutes catégories prévus les 8 et 9 mai sont annulés."

Autre décision également actée : les championnats de Belgique de 10.000m toutes catégories et masters, et ceux de 3000m steeple dames toutes catégories prévus le 1er mai n’auront pas lieu à la daté prévue. "Ils seront, dans la mesure du possible, reportés à une date ultérieure." La Ligue flamande avance à présent la date du 12 juin (à Gentbrugge) pour ce rendez-vous.