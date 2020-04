World Athletics (WA), la fédération internationale d'athlétisme, a lancé mardi un fonds de 500.000 dollars (459.420 euros) afin de soutenir les athlètes qui connaissent des difficultés financières en raison de la pandémie liée au coronavirus.

Sebastian Coe, président de WA, a déclaré que le fonds serait utilisé pour aider les athlètes qui ont perdu la plupart de leurs revenus au cours des derniers mois en raison de la suspension des compétitions internationales.

La Fondation internationale d'athlétisme, créée en 1986 pour soutenir des causes caritatives liées à l'athlétisme, a alloué des fonds provenant de ses budgets 2020 et 2021 afin d'aider les athlètes en difficulté par le biais de ce dispositif.

Sebastian Coe présidera le groupe de travail chargé d'évaluer les demandes émises par les associations continentales de WA. Il se réunira déjà cette semaine afin d'établir un plan d'attribution des subventions aux athlètes et examiner d'autres moyens d'alimenter le fonds de soutien.

"Beaucoup d'athlètes connaissent des difficultés financières en raison de l'arrêt de la plupart des compétitions sportives internationales au cours des deux derniers mois", a déclaré Sebastian Coe. "Une partie des revenus de nos athlètes professionnels repose sur les primes de compétition. Or, nous sommes conscients que notre saison d'athlétisme, sur piste et sur route, est gravement touchée par la pandémie."

Le dirigeant anglais espère pouvoir organiser quelques compétitions dans le courant de l'année. "En attendant, nous nous efforcerons également, grâce à ce fonds et aux fonds supplémentaires que nous avons l'intention de lever par le biais des amis de l'athlétisme, d'aider le plus grand nombre possible d'athlètes."

World Athletics espère pouvoir reprendre la saison en plein air les 8 et 9 août lors d'un weekend dévolu aux championnats nationaux.

Après le report en 2021 des championnats du monde en salle de Nankin en Chine et, surtout, des Jeux Olympiques de Tokyo, l'Euro prévu à Paris fin août a lui été purement et simplement annulé.