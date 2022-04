Mauvaise nouvelle pour le spécialiste du 800m Eliott Crestan : le Namurois a passé ce mardi après-midi une IRM qui a révélé une fracture de fatigue au niveau du sacrum. Son entraîneur a aussitôt pris contact avec le Dr Jean-François Kaux qui lui a prescrit une période de repos de trois semaines. "Un repos relatif car Eliott pourra par exemple faire de l’aquajogging et des séances alternatives comme nous en avions déjà faites lors du stage de Pâques, à Belek, où les premières gênes sont apparues", indique André Mahy.

Qui, philosophe, se dit que ce contre-temps est peut-être un mal pour un bien dans une saison qui sera longue, son élève (sixième des récents Mondiaux en salle) étant déjà qualifié en outdoor tant pour les championnats du monde que pour les championnats d’Europe dans sa discipline de prédilection. "Sa rentrée devrait se faire vers la mi-juin et si l’on voit que c’est trop court pour Eugene, on pourra toujours se focaliser sur l’Euro et sur le Mémorial Van Damme, un autre grand objectif pour Eliott cet été."