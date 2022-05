Soufiane Bouchikhi a pris la 15e place de la course A, samedi, sur la piste de Pacé (France) où se déroulait la Coupe d’Europe du 10 000 m.

Avec son chrono de 28.08.49, inférieur de quatre dixièmes au temps réussi à Londres deux semaines plus tôt, le sociétaire du RFCL a confirmé son minimum pour les championnats d’Europe. Mais sa performance ne lui permet pas de progresser dans la hiérarchie nationale, ce qui était son véritable objectif, figurant pour l’instant hors du top 3. Le Français Jimmy Gressier s’est imposé en 27.24.51.

Chez les dames, la victoire est revenue à la Turque Yasemin Can en 31.20.18. Nos représentantes Chloé Herbiet et Nina Lauwaert ont signé respectivement des chronos de 33.50.39 (13e) et de 34.19.03 (15e) dans la finale B. Florence De Cock, blessée, avait déclaré forfait.