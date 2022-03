Les jeunes Wallons ont fini 6es et démontré qu’ils avaient leur place à ce niveau.

C’est une très bonne nouvelle pour l’athlétisme francophone: Eliott Crestan (800 m) et Thomas Carmoy (saut en hauteur), respectivement âgés de 23 et 22 ans, ont atteint la 6e place dans leur épreuve respective pour leur première participation aux championnats du monde en salle et marqué de gros points pour leur classement mondial.