Le domaine du Zilvermeer, à Mol, était le théâtre, ce dimanche après-midi, de la première manche individuelle de la CrossCup 2021-2022, deux semaines après les relais de Berlare. Elise Vanderelst a été l’une des grandes protagonistes de l’après-midi avec une victoire en cross court. Très attendue, l’athlète du Moha a parcouru les 1500m du parcours en 4’53, creusant un écart de dix secondes sur sa plus proche poursuivante, la Bruxelloise de l’Excelsior Camille Muls (5’03), Jenna Wys complétant le podium (5’06). "Je me suis portée en tête dès ma première accélération et je n'ai pas connu de difficultés pour m'imposer", a expliqué la lauréate du jour.

Elise Vanderelst s’est fixé un nouvel objectif cet hiver avec l’introduction d’un classement général en cross court lors de la CrossCup. "Je participerai à toutes les manches", a annoncé la championne d’Europe indoor du 1500m qui, la semaine dernière, avait décroché le titre de championne des Hauts-de-France sous les couleurs de son nouveau club français du Cateau-Cambrésis. "Le fait de disputer un classement général en cross court, cela ajoute de l'intérêt à la CrossCup et ça me plaît ! Cela faisait quelques années qu'on attendait ça."

L'athlète dirigée par Raymond Castiaux a, par ailleurs, confirmé qu'elle allait profiter de cette année post-olympique pour se concentrer sur l'obtention de son bachelor en diététique. "Je fais l'impasse sur la saison en salle mais je continue à travailler dur à l'entraînement et, grâce à ces cross que je dispute, je garde le rythme de la compétition."

Querinjean s'impose chez les hommes

Le cross court masculin (2.600m) a, quant à lui, été enlevé par le champion national Ruben Querinjean (Waco) qui, en 7'50, a pris le meilleur sur Stijn Baeten (7'58) et Ruben Verheyden (8'00).