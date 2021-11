Michael Somers a créé la surprise en s'imposant ce dimanche à Roulers devant Isaac Kimeli sur un parcours rendu très boueux par la pluie. Cette 3e épreuve de la CrossCup servait d'épreuve de sélection pour les championnats d'Europe de cross qui se dérouleront à Dublin le 12 décembre.

La course a vu se porter au commandement une quinzaine d'athlètes, sous l'impulsion d'Isaac Kimeli, notamment, Pieter-Jan Hannes, Nicolaï Saké, Michael Somers, Arnaud Dely, Lahsene Bouchikhi ou encore Lander Tijtgat, qui effectuait son dernier cross à Roulers. Un problème de chaussure a cependant ruiné toutes les chances de l'athlète local. A trois tours de la fin, Kimeli et Somers avaient creusé un léger avantage sur Saké et Dely. Kimeli, vice-champion d'Europe en 2018, s'est isolé en tête à deux tours de l'arrivée, creusant un écart qu'il confirmait à l'entame du dernier tour. Somers allait toutefois signer un dernier tour exceptionnel pour s'imposer à Roulers devant Kimeli et Saké.

Chez les femmes, où le forfait de dernière minute d'Eline Dalemans a été enregistré, ce sont Hanna Vandenbussche, Nina Lauwaert, Sofie Van Accom et Lisa Rooms qui occupaient les premières positions au premier passage de la ligne. Le quatuor, très vite isolé au commandement, a creusé rapidement un écart sur les premières poursuivantes. Rooms et Lauwaert se sont ensuite portées en tête à mi-parcours. Nina Lauwaert, championne de Belgique de cross en 2018, était isolée en tête à l'entame du dernier tour, poursuivie à distance par Lisa Rooms et, plus loin, par Hanna Vandenbussche. Nina Lauwaert, qui effectuait son retour en cross, s'est imposée en solitaire devant Lisa Rooms et Hanna Vandenbussche.

Vanderelst en cross court

En cross court, Elise Vanderelst s'est montrée intraitable comme depuis le début de la saison et a remporté une nouvelle victoire. La Montoise a précédé Vanessa Scaunet de 17 secondes au terme des 1500 mètres du parcours. Chez les hommes, Ruben Verheyden a devancé de justesse Stijn Baeten et Robin Hendrix.