World Athletics, la fédération internationale d’athlétisme, a dévoilé ce jeudi les résultats d’une étude réalisée à Tokyo pendant la période des Jeux olympiques et relative au cyber-harcèlement envers les athlètes sur les réseaux sociaux (Twitter dans ce cas-ci). Très interpellants vu le nombre important de messages abusifs relevés, ils illustrent aussi très clairement la différence de traitement entre les hommes et les femmes, ces dernières étant beaucoup plus souvent la cible des abus constatés dans le cadre de cette étude portant sur 240.707 tweets (incluant images, vidéos et Gifs) et un échantillon de 161 athlètes.

Sexisme et racisme en tête de liste

L’étude a, en effet, permis d’identifier 132 publications discriminatoires émanant de 119 auteurs différents, des messages abusifs visant 23 des 161 athlètes, parmi lesquels on retrouve 16 femmes. Surtout, pas moins de 115 des 132 publications discriminatoires (87%) étaient dirigées vers des athlètes de sexe féminin ! World Athletics précise aussi que 63 % des messages abusifs étaient dirigés vers deux athlètes - noires et de sexe féminin - alors que les remarques de nature sexiste (29%) et raciste (26%) comptent pour plus de la moitié de ces tristes publications, devant les accusation de dopage (25%) et les messages transphobes et homophobes (10%). On relèvera encore que 89 % des messages à caractère raciste concernaient des athlètes américains, alors que ceux-ci représentaient 23 % seulement des athlètes pris en compte pour cette étude.

"Les résultats de l’étude sont perturbants à plus d’un titre", a reconnu Sebastian Coe, le président de World Athletics, "mais ce qui me frappe le plus, c’est que ces messages abusifs sont dirigés vers des individus qui célèbrent et partagent leurs performances et leur talent comme une façon d’inspirer et de motiver les gens. Faire face aux genrer d’abus dont ils sont victimes est inimaginable et nous devons tous faire davantage pour arrêter cela. Mettre ce problème en lumière n’est qu’une première étape."

Une vigilance accrue

World Athletics, qui a mis en place une politique de sauvegarde au début de ces mois pour contrer le harcèlement, l’exploitation et les abus de la part des personnes qui détiennent l’autorité dans le milieu, entend bien apporter sa contribution afin de "faire de l’athlétisme un environnement sûr et accueillant". Que ce soit dans le monde physique ou le monde virtuel, d’ailleurs, raison pour laquelle la fédération internationale s’engage à porter un œil plus attentif à ses canaux de communication, à effacer les publications discriminatoires, à bloquer les auteurs de celles-ci et à dénoncer les abus les plus graves auprès des autorités compétentes.