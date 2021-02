Il n’y a que lors des championnats d’Europe 2019 de Glasgow, lorsqu’elle avait décroché la médaille d’argent, que la Bruxelloise est déjà allée plus vite. Notre compatriote, placée au couloir extérieur, ne s’est pas affolée lorsqu’elle a vu surgir sur sa gauche la Française Floria Gueï, désireuse de se rabattre en tête de la course. Après un passage en 24.89 à mi-parcours, Cynthia Bolingo a attendu patiemment son moment pour déborder sa rivale en sortie de virage et s’en aller chercher le bouquet de fleurs remis à la gagnante. Seule déception, mais de taille : elle a échoué à deux petits centièmes du minimum pour les championnats d’Europe de Torun. "Je ne peux pas être déçue de ma course dans sa globalité, j’ai affiché une belle maîtrise tactique, mais j’ai quand même commis l’une ou l’autre erreur, au niveau du rythme pas assez constant, et je le paie cash. Il y a des éléments à travailler", estime Cynthia. "Si je me qualifie aux championnats de Belgique, je pourrais courir à Torun en individuel. Je ne ferme aucune porte."