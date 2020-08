Cynthia Bolingo de retour après un an et demi d'arrêt: "J’avais perdu tous mes repères" Athlétisme Laurent Monbaillu © BELGA

Cynthia Bolingo ne s’était plus produite en compétition depuis le 3 mars 2019.



Elle aurait pu attendre un meeting plus prestigieux et repousser de quelques jours encore son grand retour à la compétition. Mais, sur les conseils de sa coach, Carole Bam, Cynthia Bolingo s’est élancée, dès dimanche après-midi, dans ce stade Gaston Reiff de Braine-l’Alleud qu’elle connaît bien, pour deux fois 100 m.



(...)