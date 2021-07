C'est déjà la troisième fois de l'été que Cynthia Bolingo, 28 ans, bat le record de Belgique du 400m qui, pour rappel, était détenu depuis 2005 par Kim Gevaert... en 51.45. L'athlète entraînée par Carole Bam l'a donc fait progresser d'une seconde et 16 centièmes en quelques semaines...

Mais où s'arrêtera donc Cynthia Bolingo ? Ce lundi soir, la sprinteuse bruxelloise était engagée sur 400m à Metz, deux jours après le record national qu'elle avait signé sous la pluie à Heusden (50.72), et cette fois encore elle a battu le record de Belgique, qu'elle a porté à... 50.29 ! Il s'agit tout simplement de la meilleure performance européenne de l'année et le chrono le plus rapide d'une athlète sur le continent depuis... 2015 !