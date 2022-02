Engagées dans des meetings situés à 300 kilomètres d’écart, respectivement à Dortmund et à Metz, Cynthia Bolingo (52.61) et Camille Laus (52.90) ont toutes deux décroché leur qualification pour les championnats du monde en salle de Belgrade sur 400m.

Pour la première, rattrapée par une malchance crasse l’été dernier à Tokyo et qui avait dû différer sa rentrée 2022 en raison de problèmes aux tendons d’Achille, il s’agit de la fin d’une longue période de sept mois sans compétition. Troisième de sa course, en Allemagne, derrière la Polonaise Justyna Swiety-Ersetic (52.10) et la Cubaine Roxana Gomez (52.60), Cynthia Bolingo avait toutes les raisons d’avoir le sourire.