Opérée du genou le 4 mars dernier, Cynthia Bolingo ne peut pas encore poser le pied droit par terre et s’habitue tant bien que mal à la vie en béquilles. "Il le faut, car ce seront mes partenaires pour au moins les deux prochaines semaines encore !" lance la sprinteuse. Qui, pour rappel, avait malheureusement été fauchée en pleine course lors de la finale du 60 m aux championnats de Belgique le 26 février. Un rendez-vous lors duquel elle venait de réaliser un second minimum pour les Mondiaux en salle de Belgrade, avant d’être rattrapée, comme au Japon l’été dernier, par la fatalité.