Huit jours après avoir établi un chrono de 37.18 constituant un nouveau record de Belgique à Huizingen, Cynthia Bolingo a remis le couvert, ce dimanche, lors du meeting de Heusden. L’athlète du RCABW a remporté la course en… 36.54, soit la troisième performance mondiale de l’année !

Cette performance signée dans une épreuve certes courue assez rarement la situe au 22e rang des meilleures performeuses européennes de tous les temps.

"Qu’est-ce que j’ai mal aux jambes !" lança Cynthia à l’issue de sa deuxième course de la journée (11.75 sur 100m). "C’était une belle course, il y avait de la concurrence avec Camille (Laus, 2e en 37.51) et Manon (Depuydt, 3e en 37.57) et cela a été d’une grande aide pour signer un tel chrono. J’aurais déjà été contente avec un chrono dans les 36.90 mais là, 37.57 c’est génial ! Maintenant je ne me pose pas trop de questions pour situer ce chrono au niveau mondial. Je savoure simplement ma présence ici et je remercie Carole, ma coach, et Mehdi (NdlR : son compagnon) pour m’avoir convaincue de courir cette année malgré le décès de mon papa. Si cela n’avait tenu qu’à moi, je ne l’aurais sans doute pas fait..."