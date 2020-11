D’un sourire, Isaac Kimeli balaie la frustration de n’avoir pu se rendre à Belek, cette année, avec le reste du Team Belgium. "C’est vrai que je garde un excellent souvenir du stage de l’an dernier, où j’avais fait la connaissance des hockeyeurs ou des taekwondokas par exemple, ce qui m’a permis de garder ensuite contact avec beaucoup d’entre eux via les réseaux sociaux. On s’envoie de temps en temps des messages. Mais la crise du coronavirus en a décidé autrement cette année et on se voit donc toute la semaine par écran interposé. C’est… différent ! Pour ma part, j’ai participé à tout ce qu’il était possible de faire : les activités, les jeux, etc. On se retrouvera ensemble l’an prochain, j’espère !"