Souvent rejeté dans l’ombre de l’intouchable Serguei Bubka, Jean Galfione a 25 ans lorsqu’en l’absence du Tsar, il devient champion olympique du saut à la perche (5,92m), en 1996, à Atlanta, douze ans après son compatriote Pierre Quinon. La plus brillante de ses 7 médailles internationales.

Entré dans la lumière, le Français accède instantanément à un nouveau statut exigeant beaucoup de lui et cadrant assez mal avec sa personnalité discrète. Jouer les people ? Très peu pour lui !

"On m’a mis sur un piédestal, les sollicitations se multipliaient, j’étais le plus beau du monde", raconte-t-il au Parisien bien des années plus tard. "Sauf qu’il fallait retourner à l’entraînement..."

(...)