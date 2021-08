On attendait Armand Duplantis, à perche, et Elaine Thompson-Herah, sur 100 m, mais ce sont Christopher Nilsen et Shelly-Ann Fraser-Pryce qui se sont illustrés ce jeudi soir, à Lausanne, théâtre de la Diamond League, deux jours avant Paris et, surtout, huit jours avant Bruxelles et le Mémorial Van Damme.

À la perche, tout d’abord, Mondo Duplantis s’est arrêté à… 5,82 m, après avoir déjà passé 5,62 m au deuxième essai. Peu à son affaire, le champion olympique et recordman du monde n’était visiblement pas au point techniquement, touchant la barre avec la main comme s’il la craignait. Il y a belle lurette que le Suédois n’avait plus terminé… 4e d’un concours car, si la victoire est revenue à l’Américain Christopher Nilsen qui a franchi 5,82 m au premier essai, Duplantis a aussi été devancé par l’Américain Sam Kendricks (5,82 m, à sa deuxième tentative) et le Russe Timur Morgunov (5,72 m, au deuxième aussi).

Sur 100 m, tous les regards étaient bien entendu fixés sur Elaine Thompson-Herah au couloir 6. Mais la Jamaïcaine a été devancée par sa compatriote Shelly-Ann Fraser-Pryce qui, à 34 ans, a signé un nouveau record personnel en 10.60 ! Poussée par un vent de 1,7 m/s, la vice-championne olympique a ainsi pris une sympathique revanche sur Thompson-Herah qui a quand même coupé la ligne en 10.64, le troisième chrono de sa carrière, derrière ses 10.54 d’Eugene et ses 10.61 de Tokyo. Comme en finale des Jeux, Shericka Jackson a pris, pour sa part, une belle troisième place sur le podium, à distance, en 10.92.