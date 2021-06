Avec un total au-delà des 8.000 points, Jente Hauttekeete s'est emparé du record de Belgique juniors (U20) du décathlon dimanche à Arona sur l'île de Tenerife. L'athlète originaire de Deinze a réussi le total de 8.034 points et amélioré de 265 points le total réalisé par Thomas Van der Plaetsen (7.769) le 24 juillet 2009 à Novi Sad. Hauttekeete, 19 ans, qui détient le record du monde en salle juniors (U20) de l'heptahlon (6.042 pts) n'est que le quinzième junior au monde à récolter plus de 8.000 points au décathlon. Après son excellente performance à Tenerife, il est bien sûr qualifié pour les Championnats d'Europe U20 de Tallinn du 15 au 18 juillet.

Il est désormais le 5e performeur belge de l'histoire derrière Hans Van Alphen (8.519), Thomas Van der Plaetsen (8.430) , Frédéric Xhonneux (8.142) et Niels Pittomvils (8.051).

Samedi, Hauttekeete a commencé par un impressionnant 100m en 10.88. Il a été suivi par 7,45m au saut en longueur et 14,19m au lancer du poids. Il a terminé la première journée avec 2,10m au saut en hauteur et 50.08 sur 400m. La deuxième journée a commencé par un chrono de 14.38 sur 110 m haies. Il a été suivi par 44,89m au lancer du disque et 4,50m au saut à la perche. Il a terminé avec 52,92m au lancer du javelot et 4:37.84 lors du 1500 m final.

Hautekeete détenait déjà record de Belgique du décathlon en U18 avec 7.540 points.