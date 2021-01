Torun or not Torun ? Dans 47 jours précisément, ce samedi, doivent s’ouvrir dans cette cité polonaise les championnats d’Europe en salle, le grand rendez-vous continental de la saison indoor. Depuis cette semaine, la procédure d’accréditation pour les médias est ouverte, signe que l’événement devrait bel et bien pouvoir se dérouler du 5 au 7 mars prochains.