Les Suédois Stahl et Pettersson, no 1 et 2 à Tokyo, ouvrent la compétition ce mercredi.

Les concours masculin et féminin du lancer du disque se disputeront hors stade, dès ce mercredi après-midi, au bois de la Cambre. Vous avez bien lu : c’est l’un des plus célèbres points verts de la capitale qui a été choisi pour accueillir la première épreuve de l’édition 2021 du Mémorial Van Damme. Après le lancer du poids à la Grand-Place, puis place de la Monnaie et place de Brouckère, voilà qui est original !

(...)