Deuxième de la hauteur avec 1,86 m, elle n’a pas trouvé facilement ses marques.

Nafi Thiam a effectué six sauts en hauteur lors de sa première compétition de l’année à l’étranger, ce dimanche, à Val-de-Reuil, en Normandie. Les trois premiers lui ont permis de franchir au premier essai des barres à 1,78 m, à 1,82 m et à 1,86 m. Les trois autres ne lui ont, hélas, pas permis de s’élever au-dessus de la barre suivante fixée à 1,90 m. Celle dont, avant son déplacement en France, Nafi espérait se jouer pour qualifier son concours de réussi ou non.

(...)