Les grands gagnants de la soirée de Diamond League organisée ce jeudi soir à Rome se nomment, en sprint, Elaine Thompson et Michael Norman. La championne olympique jamaïcaine a renoué avec le succès de manière impressionnante sur 100m où son duel avec Dina Asher-Smith devait constituer un premier grand moment dans ce 39e Golden Gala.

Moins rapide que la Britannique lors de la mise en action, Thompson a débordé sa rivale au prix d’une deuxième moitié de course supersonique. Résultat, un chrono de 10.89 (+0,6 m/s) constituant une meilleure performance mondiale de la saison.

“Je suis frustrée parce que je veux toujours m’imposer quand je cours mais j’ai le sentiment d’avoir été battue par plus forte que moi”, a reconnu la championne d’Europe de la distance (10.94).

© AP



Le 200m hommes, couru un peu plus tard dans la soirée, valaut également son pesant. Relégant le champion du monde Ramil Guliyev au rang de figurant (4e en 20.35), les Américains Michael Norman et Noah Lyles se sont livré un duel épique.

Le premier fut le plus rapide à sortir des blocs et sortit du virage nettement en tête. Jusqu’au boutiste, Lyles ne lui laissa pas la victoire si facilement et grignota centimètre après centimètre pour finalement... échouer sur les talons de Norman, vainqueur en 19.70 (MPM 2019, record du meeting et record personnel) contre 19.72 (+0,7 m/s) à son adversaire, qui n’avait plus été battu sur 200m depuis les trials 2016.

“Je ne chasse pas à un chrono en particulier, je suis simplement heureux d’effectuer des progrès”, commente Norman. “C’était une belle victoire, j’étais dans un bon flow...”

© AFP



Donovan Brazier (1.43.63 sur 800m), Telahun Bekele (12.52.98 sur 5 000m), Benjamin Kigen (8.06.13 sur 3 000m steeple), Bogdan Bondarenko (2,31m en hauteur), chez les hommes, et Genzebe Dibaba (3.56.29 sur 1500m) et Malaika Mihambo (7,07m en longueur), chez les femmes, ont établi les autres performances de référence pour ce début de saison.

Principaux résultats du meeting de Ligue de diamant d'athlétisme de Rome jeudi:

200 m:

1. Michael Norman (USA) 19.70

2. Noah Lyles (USA) 19.72

3. Alex Quiñónez (ECU) 20.17

4. Ramil Guliyev (AZE) 20.35

...

800 m:

1. Donovan Brazier (USA) 1:43.63

2. Nijel Amos (BOT) 1:43.65

3. Brandon McBride (CAN) 1:43.90

...

5000 m:

1. Telahun Haile Bekele (ETH) 12:52.98

2. Gaseleon Barega (ETH) 12:53.04

3. Hagos Gebrhiwet (ETH) 12:54.92

...

110 m haies:

1. Sergey Shubenkov (RUS) 13.26

2. Andrew Pozzi (GBR) 13.29

3. Antonio Alkana (RSA) 13.30

...

6. Aurel Manga (FRA) 13.51

...

400 m haies:

1. Benjamin Rai (ANT) 47.58

2. David Kendziera (USA) 48.99

3. Takatoshi Abe (JPN) 49.57

...

6. Mamadou Kasse Hanne (SEN) 50.00

...

3000 m steeple:

1. Benjamin Kigen (KEN) 8:06.13

2. Getnet Wale (ETH) 8:06.83

3. Chala Beyo (ETH) 8:09.95

...

Hauteur:

1. Bohdan Bondarenko (UKR) 2,31 m

2. Majd Eddin Ghazal (SYR) 2,28

3. Maksim Nedasekau (BLR) 2,28

...

Triple saut:

1. Omar Craddock (USA) 17,50 m

2. Pedro Pichardo (CUB) 17,47

3. Donald Scott (USA) 17,43

...

Poids:

1. Konrad Bukowiecki (POL) 21,97 m

2. Darrell Hill (USA) 21,71

3. Darlan Romani (BRA) 21,68

...

DAMES

100 m:

1. Elaine Thompson (JAM) 10.89

2. Dina Asher-Smith (GBR) 10.94

3. Aleia Hobbs (USA) 11.12

4. Marie-Josee Ta Lou (CIV) 11.14

...

400 m:

1. Salwa Eid Naser (BRN) 50.26

2. Shericka Jackson (JAM) 51.05

3. Stephenie Ann McPherson (JAM) 51.39

...

1500 m:

1. Genzebe Dibaba (ETH) 3:56.28

2. Laura Muir (GBR) 3:56.73

3. Gudaf Tsegay (ETH) 3:59.96

...

400 m haies:

1. Dalilah Muhammad (USA) 53.67

2. Shamier Little (USA) 54.40

3. Zuzana Hejnová (CZE) 54.82

...

Longueur:

1. Malaika Mihambo (GER) 7,07 m

2. Caterine Ibargüen (COL) 6,87

3. Brittney Reese (USA) 6,76

...

8. Éloyse Lesueur-Aymonin (FRA) 6,39

...

Perche:

1. Angelica Bengtsson (SWE) 4,76 m

2. Sandi Morris (USA) 4,66

2. Robeilys Peinado (VEN) 4,66

...

7. Ninon Guillon-Romarin (FRA) 4,56

...

Javelot:

1. Lu Huihui (CHN) 66,47 m

2. Eda Tugsuz (TUR) 64,51

3. Lina Muze (LAT) 63,72

...