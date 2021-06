Ne cherchez plus le meilleur coureur de 400 m actuel en Belgique : vainqueur en 45.34, record personnel pulvérisé de 62 centièmes, ce dimanche à Bruxelles, en finale des championnats nationaux, Alexander Doom a assis sa domination sur l’épreuve, devançant largement Jonathan Sacoor (46.06) et Dylan Borlée (46.08).

"J’avais bien préparé ces championnats mais je ne pensais pas réussir un tel chrono, sourit le Flandrien, qui avait déjà remporté le titre en salle cet hiver. J’aurais déjà été comblé avec 45.70. C’est un beau record personnel, c’est super. Je pensais bien que Dylan et Jonathan allaient partir vite, et je voulais les accompagner. J’ai pu suivre et surtout bien terminer ma course."



(...)