Le Suédois a franchi 6,06 m, ce jeudi soir à Zurich, lors d’un meeting passionnant.

Il se passe décidément toujours quelque chose avec Armand Duplantis ! Ce jeudi soir, au Letzigrund de Zurich, aucun spectateur n’a songé à quitter son siège avant la fin du meeting, le Suédois tentant comme à Bruxelles six jours plus tôt d’améliorer d’un centimètre son record du monde. Mais comme au Mémorial Van Damme, où il avait franchi 6,05 m, la barre à 6,19 m lui a résisté. Et le Suédois, qui a fait vibrer l’assistance avec un joli record du meeting (6,06 m, deuxième performance mondiale de l’année après ses 6,10 m réussis à Hengelo), a dû reporter à plus tard son rêve de nouveau record planétaire.