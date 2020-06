Introduite par la chanson "We will meet again" d’Ozark Henry, qui avait installé son piano sur la piste du stade Roi Baudouin, la conférence de presse du 44e Mémorial a levé un coin du voile sur l’offre sportive d’un meeting dont plus personne n’imagine qu’il ne puisse se tenir le 4 septembre. Un rendez-vous qui devrait ravir les passionnés de sport et d’athlétisme et leur mettre du baume au cœur après plus de cinq mois chahutés. En voici les temps forts attendus.

Abdi et Farah contre la montre pour un 15e record du monde

Cédric Van Branteghem, le directeur du meeting, ne s’en cache pas : il espère voir tomber le 15e record du monde de l’histoire du meeting dans quelques semaines. Lequel ? Le record... de l’heure ! "Il est détenu, chez les hommes, par une légende, Haile Gebreselassie, l’Éthiopien ayant parcouru 21,285 km en 2007 à Ostrava", précise le Gantois. "Ce ne sera donc pas une mince affaire. Je préciserai encore que Jos Hermens détient le record d’Europe (20,944km) et que Gaston Roelants (NdlR: qui a battu deux fois le record du monde, en 1966 et en 1972), détient la meilleure performance belge (20,784 km)." Pour partir à l’assaut du record du monde, Van Branteghem a mandaté le quadruple champion olympique britannique Mo Farah et notre marathonien n°1, Bashir Abdi, qui sont amis dans la vie mais seront donc rivaux sur la piste ce soir-là ! Chez les femmes aussi, une tentative de record du monde signée Birhane Dibaba et Yeshane Ababel, qui s’élanceront à l’assaut des 18 517 m de leur compatriote éthiopienne Dire Tune (2008, Ostrava), est également prévue.

(...)