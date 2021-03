Après trois grandes compétitions tombées à l’eau en 2020 (championnats du monde en salle, Jeux olympiques et championnats d’Europe en plein air), par la faute d’un maudit virus, les championnats d’athlétisme vont reprendre leurs droits, dès ce jeudi et jusqu’à dimanche, à Torun. Le dernier grand événement remonte au début de l’automne 2019 avec les championnats du monde de Doha. Pas question d’un retour à la normale : le rendez-vous polonais se déroule à huis clos et son organisation repose sur un protocole sanitaire extrêmement strict dont la sprinteuse star locale Eva Swoboda - son test au coronavirus précompétition s’est révélé positif - a déjà fait les frais. Mais il aura lieu, c’est déjà ça !

Pour des raisons stratégiques en vue des Jeux olympiques ou victimes de petits (ou gros) pépins physiques n’incitant pas à une prise de risques inutile, plusieurs athlètes européens de renom ont fait l’impasse : Dina Asher-Smith, Elliot Giles, Katarina Johnson-Thompson, Laura Muir, Sifan Hassan, Ekaterini Stefanidi, Pascal Martinot-Lagarde et Orlando Ortega ne seront pas de la fête. Mais la plus grande absence est celle de la Russie, suspendue et dont les représentants ne peuvent provisoirement pas évoluer sous drapeau neutre.

Mais la plus grande star européenne, voire mondiale du moment, répondra bel et bien présent et pourrait même faire oublier les absents : Armand Duplantis, détenteur du record du monde du saut à la perche (6,18 m), pourrait s’attaquer une nouvelle fois à sa marque planétaire. Mais il devra d’abord s’assurer de la victoire face à un Renaud Lavillenie totalement retrouvé (6,06 m).

"Je n’ai jamais été aussi près de pouvoir le battre", assure le Français qui sera, avec son compatriote Kevin Mayer, le Norvégien Jakob Ingebrigtsen, l’Italien Gianmarco Tamberi et les jeunes Femke Bol et Yaroslava Mahuchikh, l’une des stars de l’Euro.