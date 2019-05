Les Belgian Tornados vont disputer ce dimanche (12h37) la 23e finale internationale de leur histoire, à Yokohama, où ils seront donc en course pour remporter une 12e médaille. Qui serait aussi leur deuxième aux Relais Mondiaux après celle, en bronze, remportée en 2015 aux Bahamas par les trois frères Borlée et Julien Watrin.

Au Japon, c’est précisément à l’expérience du Gaumais qu’a fait appel Jacques Borlée, en séries du 4x400m, pour pallier de son fils Jonathan, en délicatesse avec ses ischio-jambiers. "J’ai été prévenu moins d’une heure avant la course que j’allais finalement courir. Pas de problème pour moi : j’étais prêt !" relate Julien, toujours très professionnel, qui s’est aligné en troisième position après Dylan Borlée et Robin Vanderbemden. "Malheureusement, après un bon départ, j’ai commis une erreur dans le dernier virage qui a influencé ma ligne droite, qui aurait pu et dû être meilleure. Mais à ma décharge, c’était ma première course en plein air de l’année…"

Rien n’était toutefois mal fait : Jonathan Sacoor, recevant le témoin en deuxième position, a tranquillement protégé cette place synonyme de qualification pour la finale et, plus important encore, pour les Mondiaux de Doha ! "Le Japonais est parti comme un fou et je me suis dit que je n’allais pas tout tenter pour le rattraper : le principal était la qualification et le programme de ce week-end est particulièrement chargé, il valait mieux préserver ses forces", souligne le Brabançon, qui avait pris la position habituellement dévolue à Kevin Borlée.

"Je pense que cette course est tout simplement la preuve qu’on peut aussi le faire sans les jumeaux", analyse Robin Vanderbemden, qui s’était rabattu en troisième position avant de déborder son concurrent français en fin de course. "Honnêtement, je ne suis pas surpris. Cette équipe avait en effet déjà eu l’occasion de faire ses preuves en séries à l’Euro de Berlin. Il y aura toujours des athlètes qui s’en vont, reviennent, arrivent ou manquent à l’appel. Mais dans tous les cas, le 4x400 m belge a un très bel avenir devant lui…"

"J’espère malgré tout que Jonathan pourra courir la finale parce que Julien et moi avons enchaîné deux courses en une journée et que la récupération risque de ne pas être évidente, surtout qu’il y a aussi le relais mixte", conclut Dylan Borlée.