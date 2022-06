Ce n’est pas une renaissance mais c’est, en tout cas, "une vraie délivrance" pour l’intéressé. Dylan Borlée a signé les deux meilleurs chronos de sa carrière sur 400m (45.18 et 45.53) entre le 14 et le 18 juin. Son record de 45.55, bloqué depuis 2018, est enfin tombé. Et cela n’a rien à voir avec de la chance. Mais bien davantage avec une approche un peu différente de cette saison 2022.