Engagés ce dimanche à Chorzow, en Pologne, Dylan et Kevin Borlée ont réussi leur meilleure performance de la saison sur 400m. Le premier, quatrième d’une course remportée par le Botswanais Isaac Makwala en 44.47, a signé un chrono de 45.71, le sixième chrono de sa carrière (record : 45.55), améliorant de 27 centièmes le temps réussi à Genève le week-end dernier. Le second, cinquième de l’épreuve, a quant à lui établi un chrono de 45.78 alors que son meilleur temps de l’année était bloqué à 46.15 depuis sa course de rentrée le 23 avril à Rieti. La forme semble donc progressivement revenir pour les deux hommes, à quelques jours des championnats de Belgique (26-27 juin).

Il reste à voir si celle de Jonathan Borlée suivra la même trajectoire. Celui-ci n’a finalement pas fait le déplacement avec l’équipe belge en Roumanie, pour y disputer le championnat d’Europe par équipes, où il devait prendre part au relais 4x400m ce dimanche. Le Bruxellois, qui a connu différents problèmes physiques ces derniers mois, préférait encore rester prudent avant d’effectuer sa rentrée.

On signalera également que, toujours au meeting de Chorzow, Eline Berings a signé un chrono de 13.37 sur 100m haies, à 6 centièmes de son meilleur chrono de l'année.