Depuis un mois, la rumeur, démentie par l’intéressée, courait avec beaucoup d’insistance : Elaine Thompson-Herah, qui a remporté trois médailles d’or (100m, 200m, 4x100m) aux Jeux olympiques de Tokyo l’été dernier et a établi un "double doublé" 100-200 unique dans l’histoire de l’athlétisme féminin aux JO, se préparait à quitter le MVP Track Club et son célèbre entraîneur Stephen Francis. "Certains ont probablement entendu et mal compris quelque chose avant de le rendre public. Je suis la femme la plus rapide au monde et ce genre de rumeurs ne sert qu’à distraire tout le monde mais ce ne sont que des rumeurs", avait soutenu la Jamaïcaine.

Quelques semaines plus tard, Elaine Thompson-Herah, qui vient d’être décorée de l’Ordre de la Distinction (au grade de commandeur) par le gouvernement de son pays, a pourtant laissé entendre, par l’intermédiaire de ses conseillers, que le divorce avec le MVP Track Club était acté.

"Alors que l’entraînement de pré-saison a repris, Elaine Thompson-Herah procède à la finalisation de son cadre d’entraînement pour la saison 2022 et étudie toutes les options disponibles en ce qui concerne son équipe", indique le communiqué, dans lequel l’athlète est ensuite citée. "Je veux assurer à chacun que j’ai repris l’entraînement de manière indépendante et je continuerai à fonctionner de la sorte tant que je finaliserai tous les aspects de mon fonctionnement en équipe pour la saison prochaine."