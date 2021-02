Ce mardi soir, au meeting des Hauts de France à Liévin, Eline Berings disputera déjà son cinquième meeting et son septième 60 m haies de l’hiver. La Gantoise, qui fut championne d’Europe de la discipline en 2009 à Turin (7.92), ne ménage pas sa peine pour réussir le minimum européen de 8.10 et rejoindre Anne Zagré (elle aussi présente dans le nord de la France), entre autres, parmi les qualifiées. Son meilleur chrono est de 8.19 jusqu’à présent et elle ne se décourage pas. "Pour l’instant, je n’arrive pas à reproduire en course ce que je montre à l’entraînement. Je fais un peu n’importe quoi, je commets encore trop d’erreurs, déplore-t-elle. Je vais courir un maximum, je pense que j’en ai besoin. La forme est là mais il faut que tout se mette en place."

Et Eline Berings de rappeler qu’elle s’entraîne depuis de longs mois dans des conditions un peu particulières. "Je ne suis pas partie en stage, je m’entraîne seule. Cela joue aussi !", lance-t-elle.

Autre hurdleur, Michael Obasuyi espère améliorer ses 7.71. Eliott Crestan, Renée Eykens (800 m), Elise Vanderelst (1 500 m) et Daniel Segers (longueur) sont annoncés.