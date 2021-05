Eliott Crestan a pris la deuxième place du 800m, ce dimanche, au meeting de Rehlingen, en Allemagne, où de nombreux athlètes belges étaient actifs en cette fin d’après-midi. Le Namurois, devancé sur le fil par le Polonais Rozmys (1.47.02), a signé un chrono de 1.47.10, légèrement supérieur à son chrono de rentrée (1.46.97 à Lierre). Il s’agit du quatrième chrono de la carrière d’Eliott en extérieur. Dans la course des dames, Renée Eykens s’est classée septième en 2.05.58.

Sur 1500m, on a assisté à un tir groupé belge… derrière le Néerlandais Bram Anderiessen (3.40.48) : Stijn Baeten a pris la deuxième place de la course en 3.41.01 devant Louis Vandermessen (3.43.31), Pieter Claus (3.44.60) et Oussama Lonneux (3.50.57). Lindsey De Grande a, elle, signé sa rentrée sur 1500m dans un chrono encourageant de 4.14.10 (7e). Sur 3000m steeple, Eline Dalemans n’a pas approché son récent record (9.49.02), prenant la quatrième place de l’épreuve en 9.59.69.

4,25 pour Fanny Smets

Au saut en hauteur, Thomas Carmoy n’a malheureusement pas franchi une barre à 2,20m, devant se contenter d’une cinquième place partagée à la hauteur précédente (2,15m). Le Carolo, médaillé de bronze du dernier Euro en salle, avait débuté son concours à 2,10m.

À la perche, Fanny Smets a franchi 4,25m au troisième essai. La Liégeoise a ensuite fait l’impasse à 4,35m mais n’a pas été en mesure de franchir 4,40m. Smets a pris la 2e place du concours derrière la Néerlandaise Femke Pluim a remporté le concours avec 4,35m.

Au lancer du disque, Philip Milanov a pris, lui aussi, la deuxième place avec 63,42m comme meilleure marque. Il s’agit de sa deuxième performance de la saison derrière les 63,81m réussis en ouverture de saison à Oordegem. Le Colombien Mauricio Ortega a fait un peu mieux avec 63,62m et a remporté le concours.